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Erzurum'da 2022'deki asayiş suçları ülke ortalamasının altında

AA

Erzurum'da 2022'deki asayiş suçları ülke ortalamasının altında

ERZURUM (AA) - Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, kentin 2022'deki asayiş suçlarında, ülke ortalamasının altında kaldığını belirtti.

Levent Tuncer, emniyette düzenlediği "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda, Erzurum'un güvenli bir şehir olduğunu söyledi.

Ülke geneli asayiş ve diğer suçlar açısından Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından genel bir değerlendirme yapılıp kendilerine gönderildiğini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Bu değerlendirmede Erzurum'a baktığımızda tüm suçlar anlamında çok iyi bir noktada olduğumuz aşikardır. Erzurum, Türkiye'nin yüz ölçümü büyüklüğü olarak 4, nüfus olarak ise öğrencilerle yaklaşık 1 milyona hitap eden bir şehir. Böylesine hareketli ve canlı bir şehirde suç mutlaka olacaktır. Amacımız bu suçu en aza indirmek, mümkünse hiç olmamasını sağlamak. Bu anlamda bizler büyük bir özveri ve gayret gösteriyoruz. Bu da suçun belli noktalarda azalmasını ya da sabitlenmesini sağlıyor. Asayiş suçlarında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda belli oranda bir artış var ancak ülke genelindeki artışlarda Erzurum ülke ortalamasının altında bir rakama sahip."

Tuncer, il genelinde geçen yıl 6 bin 736 kişilere karşı, 2 bin 546 mal varlığına ve 4 bin 257 diğer suçlar olmak üzere toplam 13 bin 539 asayiş olayının meydana geldiğini belirterek, "Kişilere karşı suçlarda yüzde 95 ve mal varlığına karşı suçlarda yüzde 66,6 aydınlatma oranı ile ülke geneli aydınlatma oranının üstünde bir başarı sağlanmıştır. Tüm olaylarda ise aydınlatma oranımız ise yüzde 90 olmuş, bu olaylara karışan 14 bin 614 şüpheli yakalanmış, 514 olay şüphelisi tutuklanmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda 1199 aranan şahıs yakalanmış, 849'u tutuklanmış." dedi.

- Başarılı terör, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları yapıldı

Kentte 124'ü bölücü terör örgütü, 55'i FETÖ/PDY, 6'sı dini istismar eden terör örgütüne ve 1'i de diğer suçlar olmak üzere 186 operasyonel faaliyet yapıldığını anlatan Tuncer, yakalanan 249 şüpheliden 10'unun tutuklandığını, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatız tabanca, 364 fişek, 6 el bombası, çok sayıda örgütsel malzeme ve doküman ele geçirildiğini dile getirdi.

Tuncer, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise 234 operasyon yapıldığını, yakalanan 261 kişiden 34'ünün tutuklandığını bildirdi.

Erzurum'un geçiş güzergahında olduğuna değinerek narkotik olaylarla ilgili bilgi veren Tuncer, "Toplam 381 operasyonda 697 şüpheliye işlem yapılmış, 163'ü tutuklanmıştır. Yapılan yakalamalarda 121 kilo 554 gram metamfetamin, 122 kilo 926 gram eroin, 11 kilo 59 gram Afyon sakızı, 2 kilo 514 gram bonzai, 22 bin 769 gram uyuşturucu hap, 44 kilo 325 gram esrar ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Tuncer, 80 göçmen kaçakçılığı olayında yakalanan 155 şüpheliden 35'inin tutuklandığını, çoğunluğu Afganistan uyruklu olmak üzere 697 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiğini kaydetti.

Trafik kazaları açısından 7 ölümlü, 949 yaralamalı ve 2 bin 100 hasarlı kaza yaşandığını aktaran Tuncer, bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1664 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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