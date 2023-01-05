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DAİB üyeleri aralıkta 209 milyon 85 bin dolarlık ihracat yaptı

AA

DAİB üyeleri aralıkta 209 milyon 85 bin dolarlık ihracat yaptı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalar, 2022 Aralık ayında 209 milyon 85 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022 Aralık ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 156 ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün gönderildi.

DAİB'in aralık ayı ihracatı 209 milyon 85 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda sanayi sektörünün ihracatı 161 milyon 599 bin dolar, tarım sektörünün ihracatı 32 milyon 210 bin dolar, madencilik sektörünün dış satımı ise 15 milyon 275 bin dolar oldu.

İhracat ülkelere göre değerlendirildiğinde, 45 milyon 76 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 16 milyon 509 bin dolarla İran, 11 milyon 915 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 8 milyon 203 bin dolarla Rusya, 7 milyon 786 bin dolarla Almanya izledi.

- "Sürdürülebilir ihracat için çalışmaya devam ediyoruz"

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın bölge için önemine işaret etti. Tanrıver, "Aralık ayında kimya, makine, çelik, mobilya, maden, elektrik-elektronik sektörleri öne çıkmakta, ihracatçılarımız toplam 25 farklı sektörde 3 bin ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Yani, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ve ihracat gerçekleştiren firmalarımız mevcut. Bu sektör ve ürün çeşitliliğinin getirmiş olduğu bir sonuç olarak, dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor ve sürdürülebilir bir ihracat için yoğun çaba gösteriyoruz. İhracatçılarımızla birlikte zor koşulları daha az kayıpla geçirme ve fırsata çevirme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tanrıver, 2022'nin dünya ticaretini doğrudan etkileyen ve koşulların hızlı değiştiği birçok sorun yumağının devam ettiği bir yıl olmasına rağmen Birlik için başarılı geçtiğini ifade etti.

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