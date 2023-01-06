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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayak tatilini Palandöken'de geçiren Rus turistler mutlu

AA

Kayak tatilini Palandöken'de geçiren Rus turistler mutlu

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Rusya'nın başkenti Moskova'dan direkt uçuşla Erzurum'a gelen Rus turistler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Yeterli kar yağışı almamasına rağmen geçen yıldan saklanan kar ve suni karlama sistemiyle bazı pistlerini açan Palandöken, çok sayıda kayakseveri ağırlamaya devam ediyor.

Bu sene özellikle Moskova ve Erzurum arasında 29 Aralık'ta başlayan carter seferlerle Palandöken'e gelen turistlerin kentteki tatil keyfi, haftada 3 gün yapılacak direkt uçuşlarla 15 Mart'a kadar sürecek.

"Doğal", "başlangıç", "orta düzey" ve "usta kayakçı" seviyelerinde 24 pistiyle turistlere her düzeyde kayak imkanı sağlayan Palandöken, misafirlerine eğlence ve adrenalin dolu kayak imkanı sunuyor.

Turistlerden Elmira Lebedeva, AA muhabirine, Palandöken'e daha önce de kayak yapmaya geldiğini söyledi.

Tatilden mutlu kaldığını anlatan Lebedeva, "Moskova'dan direkt uçuşla geldim ve charter seferlerinin olmasından mutluyum. Bu sene kar az olduğu için çok üzgünüm ama buraya geldiğimiz ve kayak yapılan yerleri gördüğüm için çok mutlu oldum." dedi.

- "İki senedir kış tatili için buraya geliyoruz"

Lebedeva, hava koşullarının elverişli olduğunu belirterek, "Güneş var, bu çok güzel, onun için de ayrıca mutluyum. Ben Türkiye aşığıyım ve Türkleri çok seviyorum. Misafirperverliklerini çok seviyorum. Zaten 4 senedir yaz tatillerine geliyoruz. Çoğu zaman Antalya, Side, yani deniz olan tarafları çok seviyoruz. İki senedir de kış tatili için buraya geliyoruz." diye konuştu.

Boris Rojenskiy de 74 yaşında olması nedeniyle kayak yapamadığını dile getirerek, "Doğa çok güzel, dolu dolu nefes alıyorum, bu yüzden çok mutluyum. Eşime eşlik ediyorum. Türkiye'ye çok aşığım." ifadelerini kullandı.

Nina Harçenko ise ilk defa geldiği Palandöken'in doğası, pisti ve havasıyla çok güzel olduğunu vurguladı.

Daha önce Norveç'e gittiklerini ancak keyif alamadıklarını ifade eden Harçenko, şunları kaydetti:

"Oteli, restoranları ayrıca çok beğeniyorum. Çifte Minareli Medrese'ye gittik, Erzurum'u gezdik, çok güzel tarihi eserleri olan bir yer. Kayak yapmaya daha önce Norveç'e gittik, bu sene buraya geldik. Burada daha mutluyuz. Çünkü burada güneş var, hava çok güzel, Norveç çok soğuk, zevk alamıyorduk. Yaz tatilinde de Antalya bölgesine geliyoruz. Türk halkından memnunuz. Hem yaz hem kış Türkiye'deyiz. Başka ülkelere göre Türkiye'yi daha çok seviyoruz."

- "Gelecek sene de buraya gelmeyi planlıyoruz"

Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kayak yapmaya gelen Nina Tıtova da "Ailemiz ve dostlarımızla 9 kişi geldik. Kar az olduğu için üzgünüz ama kayak yerleri mimari olarak çok güzel düşünülmüş. Kayak yaparken çok zevk alıyoruz. Erzurum'u da gezdik, çok beğendik ve bunu tekrar yapacağız." diye konuştu.

Tıtova, "Dostlarımızla restoranlara gidip yemeklerin tadına bakmak istiyoruz. Yemekler çok lezzetli, kilo almaktan çok korkuyorum. Daha önce kış sezonlarında Avrupa'nın hepsini gezdik. Fransa, Avusturya ve Norveç'te olduk. Her yer ayrı güzel ama buradaki misafirperverlik daha güzel. Gelecek sene de buraya gelmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle tatil için gelen 9 yaşındaki Vova Tıtova ise Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, Rusya'daki arkadaşlarıyla konuştuğunu ve onların da Erzurum'a geleceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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