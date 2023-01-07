Bakan Kasapoğlu'nu taşıyan Sarıkamış Ekspresi Erzurum'a ulaştı

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ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Erzurum'da mola verdi.

Bakan Kasapoğlu'nu Erzurum Garı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, şube müdürleri, sporcular, gençlik merkezi gönüllüleri ve gençler karşıladı. Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, kendisini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi.

Garda bulunan semaver çayından içen Kasapoğlu, gazetecilere, aziz vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyenleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını bildirerek "Sarıkamış ruhunu, bu bilinci ve şuuru gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.

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