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Erzurum'da İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresi yapıldı

AA

Erzurum'da İYİ Parti 3. Olağan İl Kongresi yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da İYİ Parti'nin 3. Olağan İl Kongresi'nde tek liste halinde girilen seçimde Fatih Güneyin, İl Başkanı seçildi.

Kentte bir düğün salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, programda, siyasetin mühim olduğunu belirterek, buna layık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Siyaseti sokakta yapacaklarını ifade eden Cinisli, "Bizim görevimiz partimizi Erzurum'da iktidar yapmak. Erzurumlu iktidar olmadan Türkiye'de iktidar olamayız. Asıl siyaset bugün başladı ve bu siyaseti sokakta yaparak İYİ Parti'yi iktidar yapacağız." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar da kongrelerin kazananı ya da kaybedeni olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Artık bu hareketin iktidar olmasını istiyoruz. İYİ Parti'yi sanki CHP'nin arka bahçesi gibi ona yön veren, destekleyen bir parti gibi düşünüyorlar. Partimiz tek başına iktidar olmak üzere kurulmuş bir siyasi partidir. Hiç kimsenin ne arka ne de ön bahçesidir. İnşallah Erzurum'da birinci olursak Türkiye'de de birinci parti oluruz."

Tek liste ile gidilen seçimde İl Başkanlığına seçilen Fatih Güneyin ise Erzurum'un 20 ilçesinde de gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Kongreye, İYİ Parti üyelerinin yanı sıra CHP, Deva, Saadet ve Gelecek Parti ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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