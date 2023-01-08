"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş, Palandöken'de konserle anıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Palandöken Belediyesince Türk halk müziğinin sanatçısı Neşet Ertaş için anma konseri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun kültür ve sanat değerlerinin Erzurumlularla buluşturulmasına yönelik etkinlikler devam ediyor.

Sanatçı İbrahim Erkal'ı vefat yıl dönümünde eserleriyle yad eden Palandöken Belediyesi, "Bozkırın Tezenesi" olarak da anılan Neşet Ertaş için Efkan Ala Kültür Merkezi'nde anma konseri düzenledi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu da Ertaş'ın eserlerini yorumladı.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Ertaş'ın, Anadolu'nun dinmeyen sesi ve bu coğrafyaya değer katan güzide bir sanatçı olduğunu belirtti.

Geçmişi unutmadıklarını belirten Sunar, "Düzenlediğimiz bu etkinliklerle ebedi aleme intikal etmiş usta sanatçılarımızı yad ediyor, eşsiz eserlerinde yaşamaya çalışıyoruz. Ahi Evran'ın ahfadından merhum Ertaş'ı, Alvarlı Efe'mizin torunlarıyla buluşturduk. Etkinliğimize katkı sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyor, Ertaş'ı rahmetle anıyoruz." dedi.

Sunar, Belediye bünyesinde oluşturdukları Selçuk İçoğlu yönetimindeki Türk Musikisi Topluluğunda yer alan 46 sanatçıya ve konsere katılanlara teşekkür etti.

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