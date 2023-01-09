Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar derbi maçın ardından sokaklarda kutlama yaptı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesini sokaklara çıkarak kutladı.

Derbi maçın bitiş düdüğü ile Galatasaray taraftarları Cumhuriyet Caddesi'ne çıktı.



Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan sarı kırmızlı taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar araçlarıyla galibiyet turu atarken, bazıları da ellerinde meşalelerle yürüyüş yaptı.

Polis ekipleri, olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlem aldı.

Taraftarlar kutlamaların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.





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