Futbolla hayata bağlanan görme engelli Muhammet'in hedefi milli takımda oynamak

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da görme engelli Muhammet Yaşar Güneş, ikna sonucu başladığı futbolda milli formayı giyinmeyi hedefliyor.

Erzurumlu 23 yaşındaki Güneş, ilkokula giderken hastanede yapılan testlerde gözlerine "retina kayması" teşhisi konulup birçok kez ameliyat oldu.

Ameliyatlardan sonuç alamayan Güneş, önce sağ gözünü, 1 yıl sonra da aynı sorundan sol gözünü kaybetti. 2017'de görme yetisini kaybeden engelli genç, aynı yıl da babasını kaybedince içine kapandı.

Sosyal hayattan kopup eve kapanarak 140 kiloya kadar çıkan Güneş'i Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Tanyeli, kulübe futbol oynamaya davet etti.

Tanyeli'nin iknası ile spora başlayıp karanlık dünyasını aydınlatan Güneş, bu süreçte futbolda profesyonelleşip hayata yeniden tutundu.

Spor ile 140'dan 80 kiloya kadar düşen Güneş, şu sıralar Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı'na çağrılacağı günü heyecanla bekliyor.





- "Babamın vefatı psikolojik olarak çok etkiledi"





Güneş, AA muhabirine, çocuk yaşlarda ortaya çıkan görme sorunu nedeniyle zor bir süreç yaşadığını söyledi.

Engelli kaldıktan sonra babasının hayatını kaybettiğini anlatan Güneş, "Babamın vefatı psikolojik olarak çok etkiledi. Sosyal hayattan koptum ve iyice yıkıldım. 2018'de Alper hocam kulübe davet etti, iknasıyla futbola ile hayata tutundum. Önceden hiç evden çıkmazdım, şimdi eve gitmiyorum. Evde yata yata 140 kilo olmuştum, spor sayesinde zayıfladım 80 kiloya düştüm. Milli takıma hazırlanıyorum. Hedefim ay yıldızlı forma giymek." dedi.

Güneş, antrenörüyle yoğun çalıştığını, milli takıma çağrılacağı günü heyecanla beklediğini dile getirdi.





- "Halkımız görme engellilere destek olsun"





Engellilerin evde boş durmak yerine mutlaka spor yapmalarını tavsiye eden Güneş, "Sporla bağımsız hareketim aşırı arttı, her yere tek başıma rahatlıkla gidiyorum. Hayata küsmüştüm, spora başlayınca görme engelimin önemi kalmadı. Halkımız görme engellilere ve bizim gibi spor kulüplerine destek olsun." diye konuştu.







- Şengül: "İnşallah yakında Güneş'i mili takıma göndereceğiz"

Antrenör Fatih Şengül ise görme engellilerle takım olarak birçok branşta çalıştıklarını, 3 yıl boyunca Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübünde gönüllü antrenörlük yaptığını söyledi.



Güneş'i B1 Futbol Milli Takımı'na göndermek için gayret gösterdiklerini anlatan Şengül, "Güneş, ilk tanıştığımızda spordan uzaktı. Spora kazandırdık, kendini çok iyi geliştirdi. Ülkemizin bayrağını en iyi yerlerde taşıyacak. Milli takımdan, Güneş'in katıldığı turnuvadaki maçlarını izleyenler çok beğendi, 6 gol attı. İnşallah yakında Güneş'i mili takıma göndereceğiz." dedi.





- Tanyeli: "Futbola olumsuza yaklaşmıştı"

Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi de olan Alper Tanyeli kulüplerinde 50'nin üstünde lisanslı sporcularının olduğunu belirtti.

Sporun görme engelliler için hayata tutunma aracı olduğunu vurgulayan Tanyeli, şöyle devam etti:

"Güneş de hayata şansız başlamış azimli sporcularımızdan biriydi. Yıllar önce babasını ve gözlerini kaybetmesiyle travmatik süreç yaşamış. Güneş ile ilk tanıştığımızda 140 kiloydu, hayata küsmüştü, futbola olumsuza yaklaşmıştı ama ikna ettik, spora başladı. 2-3 yıl içinde hem profesyonel hem de fit futbolcu oldu. Bağımsız hareketleri çok iyi, önceden başkasının kolunda bile bir yerden bir yere gidemezken şimdi bastonla her yere gidiyor, ihtiyaçlarını gideriyor."

Her koşulda engellilere destek isteyen Tanyeli, daha fazla görme engelliyi sporla hayata kazandırmak için kulüplere destek beklediğini bildirdi.

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