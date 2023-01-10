Aziziye'de çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenledi

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ERZURUM (AA) - Aziziye ilçesinde, tanıtım ve çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aziziye Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınma desteklemelerinin önemini anlattı.

Desteklemelerin 18 yıldır devam ettiğini belirten Çelik, bu yıl çok sayıda projenin hayata geçmesi için daha fazla destek olunacağını, tespit edilen çözüm ve önerilerin ilgili tüm mercilere ulaştırılacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise kamuda etkin, verimli ve izlenebilirliğin ancak teknoloji ile mümkün olacağını ifade ederek, 2023'te Türkiye'de ilk olan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tanıtımını yaptığı "Tarım Cebimde" uygulamasına ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, güneş enerjisi ile çalışan sulama motorları, römorklar, ot parçalama, katı gübre dağıtma, yem karma ve balya makineleri ile traktörler ekipmanları sergisini inceledi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen, mahalle muhtarları, sektör temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

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