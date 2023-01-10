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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle buluştu

AA

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilerle buluştu

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Memiş, öğretmenevindeki programda, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Vatandaşların doğru haber alma yolunda gerçekleri öğrenmesi yolunda emek sarf eden ve hayatını kaybeden basın şehitlerine rahmet dileyen Memiş, şunları kaydetti:

"Bizler de en kısa sürede basın mensuplarının sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi gönülden destekliyoruz. Ve üzerimize düşen bu konuda ne varsa yapmaya hazırız. Yazılı basın artık çok değişti. Her şey artık şu cep telefonuna ve internet ortamına endekslendi. Bu telefonu eline alan herkes artık gazeteci gibi. Ama bu işi böyle bu kadar basite indirgemeyi de doğru bulmuyoruz. Bunun devlet açısından da sakıncaları var."

Memiş, kentte yaklaşık 5 yıldır görev yaptığını anımsatarak, görev yaptığı esnada hangi alanları yöneleceğini basın mensuplarından öğrendiğini aktardı.

İl dışına çıktığında yanına korumasını almayarak tek başına gittiğini ifade eden Memiş, bakanlığın kendilerine araç verdiğini, fakat kendisinin genellikle halk otobüslerini tercih ettiğini ve diğer kamu kurumlarında gözlemlediklerini anlattı.

Gözlemlerini kentte gelince görev alanındaki personellere aktardığını söyleyen Memiş, "Yapılan hizmetlerle birlikte şehir her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ekonomik ve üretim kapasitesi olarak söylüyorum. Göreceksiniz Erzurum, 5-10 yıl içerisinde Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi üreten şehir olacak. Bize düşen bu kenti üreten bir şehir hale getirmek, sanayileştirmek. Bunun tohumlarını attık. Erzurum cazibe noktası. LC Waikiki bizden 100 dönümlük yer istedi. 10 bin istihdam garantisi veriyor. Sadece yer vereceğiz, fabrikalarını kendiler yapacak. Başka iller arasında Erzurum'u tercih ediyorlar. Sebebi de Dadaş kültürü." diye konuştu.

Bir gazetecinin kendisine milletvekilliği konusunda aday olup olmayacağı sorusu üzerine Memiş, millete hizmet etmek gibi bir hırsının olduğunu vurgulayarak, " 'Erzurum'da ne yapabilirim' diye büyük bir çabam var. Bu hizmetin yöntemlerinden bir tanesi siyaset, milletvekilliği, bir diğeri de bürokrat. Ben zaten valiyim. Valilik görevini yaparken de büyük çaba içerisindeyim ve siyasetçilerle beraber hizmet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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