Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasıyla 2 sanığın yargılanması sürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla kurs yöneticisi ve hizmetlinin "işkence" suçundan 96 yıldan 195 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar yönetici N.K. ve hizmetli U.G. ile mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık U.G, salgın döneminde haftada bir öğrencileri eve gönderdiklerini belirterek, "O dönem iki kere temaslı olduğum için karantinaya alındım. Söylenenler akıl tutulması." dedi.

U.G, hakkında iddiada bulunanlarda çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek, "İfadeler arasında tutarsızlıklar var. Öğrenciler ilk ifadelerinde yurda her geldiklerinde dayak attığımı söylüyor, diğer ifadelerinde nöbetçi olduğumda olduğunu söylüyor. Kursta 40'ın üzerinde öğrenci var. Diğer sınıftan bir öğrenci gelsin aynı iddiaları söylesin ben her şeyi kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sanık N.K. ise veliler kursa geldiğinde çocuklarının odalarına kadar çıkıp yataklarını gördüğünü ve bu kadar şeffaf olduklarını söyledi.

İfadelerde çelişkiler olduğunu iddia eden N.K, "Deliller hep soyut, somut delil yok. 34 yıldır Kur'an'a hizmet ediyorum. Kur'an'ı yırttım denilmesine çok üzülüyorum. Çocukların ifadeleri birbirini tutmuyor. Suçlamaların hiçbirisi kabul edilecek gibi değil. Bizim kursta dayak yoktur, asla olamaz. Kimseyi dövmedim, hakaret etmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.





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