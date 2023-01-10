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Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

AA

Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası başlatıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da ceza ve infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Erzurum Adliyesi'nde oluşturulan stantla "kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap kampanyasına isteyenler, 15 Şubat tarihine kadar bağışlayacakları kitapları getirebilecek.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, yazılı açıklamasında, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphanelerinin oluşturulduğunu belirtti.

Oluşturulan bu kütüphanelerde çok sayı ve kategoride yayınların bulunduğuna dikkati çeken Tuncel, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerdeki yayınların nicelik ve niteliklerinin artırılması için Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli çalışma ve faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 'kitap iyileştirir' sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri içim kitap bağış kampanyası süreci sayın adalet bakanımız tarafından bugün yapılacak ilk kitap bağışı ile başlatılacaktır. Erzurumlu kardeşlerimizi, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerimizi adliye binamızda kurulan standa kitap bağışı kampanyamıza katılmaya, bu suretle hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olmaya davet ediyorum."

- Ağrı

Ağrı'da da Ceza ve İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası etkinliği yapıldı.

Program kapsamında Ağrı Adliyesi önüne "kitap iyileştirir" sloganıyla stant kuruldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik karabulut, Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murtaza Aydın ve il protokolü stanta kitap bağışladı.

Ceza ve infaz kurumlarından sorumlu Cumhuriyet savcısı Burak Mola da kendi yazdığı "Türk Hukukunda Hakaret Suçu" kitabını standa bıraktı.

- Iğdır

Iğdır Adliyesi ek binasında başlatılan kampanyaya resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

Kampanyaya ilk bağışı yapan Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının tertip ettiği kitap bağış kampanyası için bir araya geldiklerini belirtti

Kitap bağış kampanyasının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Başaran, "Çünkü ceza evlerindeki mevcut kütüphanelerde kitaplar yetersiz kalıyor, bu manada bakanlığımız her yıl belli aralıklarla bu tür kampanyalar düzenliyor, topladıkları kitapları belli bir denetimden geçirdikten sonra ilgili cezaevi kütüphanelerine gönderiyor. Biz herkesten bol bol katkı bekliyoruz, bu kampanyaya desek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

- Ardahan

Ardahan Adliyesi'ndeki programa, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ardahan İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve diğer yetkililer katıldı.

Başsavcısı Karabulut, burada yaptığı konuşmada, kampanyaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Kampanyanın 15 şubat tarihine kadar süreceğin dile getiren Karabulut, "Kampanyamızın toplum tarafından desteklenmesini fazlaca önemsiyoruz. Siz değerli kitapsever misafirlerimize umuda vesile olduğunuz için, kampanyamıza katıldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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