Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da iki gün önce etkili olan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, bazı camilerin şadırvanları ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buz tuttu.

Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

- Ardahan

Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.

Termometrelerin gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu.

Ev ve iş yerlerinin camlarında buzlanma oluştu.

- Kars

Kars'ta ise ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, sabah kar ve sis etkili oldu.

Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

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