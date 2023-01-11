Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 zanlı yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 84 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takipler sonucu yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası 1 ila 23 yıl arasında değişen 51 zanlı ile bir yılın altında olan 33 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 84 zanlı cezaevine konuldu.

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