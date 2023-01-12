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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri, 2022'de 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

AA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri, 2022'de 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca geçen yıl 191 ülke, özerk ve serbest bölgeye 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 191 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

DAİB'in 2022 yılı ihracatı, 2 milyar 459 milyon 3 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışına 2021'de 1 milyar 806 milyon dolarlık sanayi ürünü satan DAİB üyesi firmalar, 2022'nin aynı döneminde sanayide yüzde 1,78'lik artışla 1 milyar 838 milyon dolar, tarımda ise 403 milyon 37 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- Madencilikte ihracat artışı yüzde 50'yi geçti

Birliğin madencilik sektörü ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 54,46 artışla 140 milyon 845 bin dolardan 217 milyon 549 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında geçen yıl ilk sırayı 328 milyon 752 bin dolar ile kimya sektörü aldı. Bu sektörü 258 milyon 654 bin dolar ile makine, 256 milyon 310 bin dolar ile çelik sektörü izledi.

DAİB üyesi firmalar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 59 milyon 41 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 58 milyon 263 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 64 milyon 19 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- Geçen yıl en çok ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin 2022 ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 492 milyon 239 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Irak'ı 159 milyon 670 bin dolar ile İran, 135 milyon 699 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 96 milyon 761 bin dolarla Almanya, 89 milyon 95 bin dolarla İsrail takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, geçen yıl 254 milyar dolarla ihracat rekoru kıran Türkiye'nin ekonomisine birlik üyesi firmalarca yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracatla katkı sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin ihracat ve imalatla büyüdüğünü vurgulayan Tanrıver, "Türkiye Yüzyılı'nda çok büyük hedeflerimiz var, ihracatımızı yükselteceğiz. İhracatçı sayımız arttı, her türlü yükselişimiz devam ediyor. Artık Doğu'dan güneş doğuyor." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de Türkiye'nin ilk ihracatçılar birliğini Erzurum'da kurduğunu belirten Tanrıver, Doğu Anadolu'nun ihracatçılara pozitif katkı sağladığını söyledi.

Bütün risklere rağmen Türkiye'nin 2022'de ihracatta çok iyi performans gösterdiğini vurgulayan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Komşu ülkelerimizle çok ciddi ihracat ve ticaretimiz gelişti. Özelikle Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Suriye, 2,5 milyar dolarlık ihracatımızda başı çeken komşularımız oldu. Bunu daha geliştireceğiz. Demiryolu bu güzergahtan geçiyor, tünellerin açılmasıyla da limanlara mesafemiz kısaldı ve lojistik altyapımız gelişti. Geçen yıl 25 farklı sektörde 7 bine yakın ürün ihracatı gerçekleştik. Emeği geçenleri kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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