MÜSİAD Erzurum Şubesi Başkanı Demir, iş adamlarını kentte yatırıma davet etti:

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ERZURUM (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi Başkanı Fuat Demir, yeni Türkiye Yüzyılı'nda iş adamlarını kentte yatırım yapmaya çağırdı.

Demir, kentteki bir otelde düzenlenen "MÜSİAD Erzurum 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 4 yıllık görevinde kente daha iyi hizmet edebilmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Göreve başladığında şehri birlik olarak kalkındırmayı hedeflediğini ifade eden Demir, "Bu kalkınma, yerel yatırıma sahip çıkma, siyasetin üzerine düşmesi ve en önemlisi sermaye düşmanlığını ortadan kaldırıp vatandaşın sermayesine sahip çıkmakla olur. Elhamdülillah bunların bazılarını yaptık. Artık Türkiye Yüzyılı'nda iş gücünden yararlanmak için özellikle sanayici, üretici Erzurumlu kardeşlerimizi ve iş dünyasını Erzurum'a ve 2. OSB'ye yatırıma çağırıyoruz." dedi.



Sürekli tarım ve hayvancılıkla adlandırılan kente, MÜSİAD Erzurum olarak yatırım yaptıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

"Bu yatırım kapsamında gelecekteki gençlere örnek olmak maksadıyla ortaklık kültürünü ayağa kaldırıp birliktelik ve ortaklık yaparak Oltu'da Çağ Kebabı Fabrikasını kurduk ve üretime devam ediyoruz. Elbette tarım ve hayvancılık ülkenin geleceği ama şehrimizin tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi noktasında öne çıkan şehirlerden olmasını istiyoruz. İş dünyası olarak Allah kısmet ederse Oltu'daki 2. OSB'de yeni yer tahsisleriyle MÜSİAD Genel Merkezimizle mutlaka savunma sanayi ya da normal sanayi alanında bir tesisin fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Günü geldiğinde detayları paylaşacağız."

Demir, 2. OSB'de 15. fabrikanın temelinin atıldığını, gelecek yıl ise burada 30 fabrikayla üretim yapılacağını aktardı.

Konuşmalar sonrası Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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