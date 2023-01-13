Türk spor tarihini okullarındaki müze sayesinde daha iyi öğreniyorlar

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - AYŞE NUR ERDOĞDU BAYRAM - Erzurum'da, Orta Asya'dan Osmanlı dönemine kadar uzanan ve Türk sporunun geçmişine ait malzemelerin sergilendiği Türk Spor Tarihi Müzesi, öğrencilerin derslerine ve spor bilincine katkı sağlıyor.

Aziziye ilçesindeki Reşat Karabacak Spor Lisesi öğretmenleri 10 yıllık çalışmanın ardından, öğrencilere spor tarihini daha etkili anlatabilmek için okullarına Türk Spor Tarihi Müzesi'ni kurdu.

Türk sporunun geçmişine ait 100'ün üzerinde atlı spor, güreş, okçuluk, tomak, matrak ve tuluk gibi branşların spor malzemesinin sergilendiği müzede, hem öğrenciler hem de ziyaretçiler spor tarihi yolculuğuna çıkıyor.

Sınıfta aldıkları eğitimin ardından okullarındaki müzeye gelen öğrenciler, işledikleri konuları burada görerek derslerdeki başarılarını artırıyor.





- Önce sergilediler sonra müzeye dönüştü

Okulun beden eğitimi öğretmeni Fatih Özbayraktar, AA muhabirine, Türk spor tarihi dersini görsellerle destekleyerek öğrencilere anlatmanın daha etkili olduğunu söyledi.

Müzenin oluşturulmasındaki süreçten bahseden Özbayraktar, "Okulumuzda, Türk spor tarihi ve beden eğitimi spor tarihi dersleri var. Bu derslerde öğrencilerimizle, dersimizi işlerken gerekli materyalleri tanıtmak için yaptığımız, yaptırdığımız veya temin ettiğimiz malzemelerle dersimizi anlattık. Daha sonra malzemelerimiz çoğalınca önce bir sergi açtık ardında da müze fikri ortaya çıktı ve müzeye dönüştürdük." dedi.

Özbayraktar, müzede; Göktürkler, Rumlar, Oğuzlar, Uygurlar, Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar kullanılan birçok malzemenin sergilendiğini anlattı.

Okul bazında ilk olan müzenin ilgi çektiğini ifade eden Özbayraktar, şunları kaydetti:

"Burada tepük, kayak, paten, çevgen, gökbörü oyununda kullanılan şikar, Türklere ait olan güreş çeşitlerinde kullanılan malzemeler, Türklere ait olan yine okçulukta kullanılan bütün malzemeler, Türk yayları ve okları, idman taşları, idman gözleri, gibi birçok malzemeyi sergilemekteyiz. Ziyaretçilerimiz gelip burada tarihi bir yolculuğa çıkıyor."

Okulun öğrencilerinden Muhammed Eken ise müzenin derslerine katkı sağladığını belirterek, "Dersimizde teorik olarak işlediğimiz konular için okulun müzesinden faydalanabiliyoruz." diye konuştu.

Nurullah Çiçek de "Dersimizde okuma yapıyoruz. Genelde aklımızda kalmıyor ama bu müzede işlediğimiz konuları görebiliyoruz ve daha iyi aklımızda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.