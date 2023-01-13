Erzurum'da lokantaya düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde 2 gün önce lokantaya düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 103. Sokak'ta bir lokantaya 11 Ocak'ta akşam saatlerinde pompalı tüfek ve tabancayla düzenlenen saldırıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bir kişinin yaralandığı olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Alican Y. (19) ile Alparslan A'yı (18) gözaltına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ellerinde tüfek ve tabanca bulunan iki şüphelinin lokantaya ateş açtığı görülüyor.

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