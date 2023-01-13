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Erzurum'da 2022'de yürütülen soruşturma sayısı önceki yıla oranla arttı

AA

Erzurum'da 2022'de yürütülen soruşturma sayısı önceki yıla oranla arttı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, geçen yıl yürütülen soruşturma sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 37,98 artarak 22 bin 898 oldu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "2022 Suç Bazlı Sayısal İstatistik" verileri çıkarıldı.

Hazırlanan verilere göre, yürütülen 22 bin 898 soruşturma dosyasından, 6 bin 420 ile hakaret suçu birinci, 3 bin 308 ile tehdit ikinci ve 2 bin 785 ile yaralama üçüncü sırada yer aldı.

Soruşturmaya konu olan suç ve sayıları, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 2 bin 168, uyuşturucu kullanma ve bulundurmak 1476, hırsızlık 1285, cinsel taciz ve cinsel istismar 1160, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak 711, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak 207, taksirle ölüme neden olmak 30, taksirle yaralama ve ölüme neden olmak 20 olarak açıklandı.

Bilişim sistemlerine girme, bozma veya sistemin işleyişini engellemek 644, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak 539, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 422, resmi belgede sahtecilik 357, uyuşturucu ticareti 331, dolandırıcılık 321, iftira 310, yağma 235, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak 196, şantaj 153, göçmen kaçakçılığı 92, kasten öldürmek 86 ve Cumhurbaşkanına hakaret ise 72 olarak sıralandı.

Kentte, 2021'de 16 bin 595 olan yürütülen soruşturma sayısı, 2022'de yüzde 37,98 artarak 22 bin 898 oldu.

Ayrıca kentte 2021'de 3 bin 601 olan toplam yürütülen ihbar sayısı, geçen yıl 3 bin 529'a düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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