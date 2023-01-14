Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzurum'da tamamlandı

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ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzurum'da sona erdi.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde düzenlenen eleme müsabakalarında 30 ilden 12, 14, 16 ve 18 yaş altı ile büyükler kategorilerinde yaklaşık 500 sporcu, kıyasıya mücadele etti.

Yarışların sonunda dereceye giren sporculara Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyesi Mustafa Yıkıcı ve katılımcılar, madalya verdi.

İki gün süren eleme yarışlarının birinci gününde dereceye giren sporcular şöyle:

- Büyük kadınlar

1- Yağmur Arık

2- Havva Gürsel

3- Kübra Cengiz

- Büyük erkekler

1- Enes Kurt

2- Cengizhan Çelik

3- Arda İmre

- 18 yaş altı kızlar

1- Şerife Ecem Sağlam

2- Hiranur Koçyiğit

3- Havva Taşkın

- 18 yaş altı erkekler

1- Bora Umur

2- Miraç Polat

3- Tuna Aybacı

- 16 yaş altı kızlar

1- Ada Özdemir

2- Sinem Yücel

3- Cemre Nisa Erdoğan

- 16 yaş altı erkekler

1- Yavuz Lüle

2- Ahmet Bişer

3- Atalay Uludağ

- 14 yaş altı kızlar

1- Duru Sucak

2- Deniz Engin

3- Derin Engin

- 14 yaş altı erkekler

1-Rüzgar Kaya

2- İsmail Efe İçöz

3- Ömer Gökpınar

- 12 yaş altı kızlar

1- Ela Melek Kulaberoğlu

2- Ela Tatar

3- Cemre Nil Aydın

- 12 yaş altı erkekler

1- Mert Devetzioğlu

2- Cengiz Turna

3- Ural Ergün

Son gün yarışlarında ise dereceye giren sporcular şöyle:

- Büyük kadınlar

1- Yağmur Aycan Kuyucu

2- Yağmur Arık

3- Kübra Cengiz

- Büyük erkekler

1- Erdinç Şahin

2- Tuna Eren Yıldırım

3- Enes Kurt

- 18 yaş altı kızlar

1- Şükriye Büyükçaylı

2- Şerife Ecem Sağlam

3- Havva Taşkın

- 18 yaş altı erkekler

1- Miraç Polat

2- Tuna Aybacı

3- Seyit Ahmet Yaylacıoğlu

- 16 yaş altı kızlar

1- Ada Özdemir

2- Cemre Nisa Erdoğan

3- Havvanur Çetin

- 16 yaş altı erkekler

1- Batuhan Evirgen

2- Akın Altuğ

3- Yavuz Lüle

- 14 yaş altı kızlar

1- Duru Sucak

2- Deniz Engin

3- Selin Naz Aktan

- 14 yaş altı erkekler

1- İsmail Efe İçöz

2- İbrahim Yılmaz

3- Ebubekir Gölleroğlu

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