Erzurum'da kar etkili oluyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Kentte gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Yağışın ardından kaldırımlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Araç sürücüleri, aralıklarla devam eden kar yağışı altında ilerlemekte zorluk çekti.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ise öğrenciler kar yağışının keyfini yürüyüş yaparak çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.