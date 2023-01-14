Milli buz patenciler Furkan Akar ve Metehan Atan, Polonya'da finalist oldu

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ERZURUM (AA) - Buz pateninde 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcular Furkan Akar ile Metehan Atan, finale yükseldi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen şampiyonada 1500 metre yarışında milli sporcuların final bileti aldığı belirtildi.

Şampiyonanın finali yarışı yarın gerçekleştirilecek.





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