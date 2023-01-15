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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

AA

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum ile Kars'ta kar, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da dondurucu soğuklar etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Erzurum'da sabah saatlerinde vatandaşlar, ev ve iş yerleri ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü.

Sabah saatlerinde yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, cami bahçelerindeki şadırvanlar ile çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ile kuşlar için vatandaşlar ağaç diplerine yiyecek bırakırken, çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Şehrin bazı kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 35 santimetre ölçüldü.

- Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süreliğine etkisini gösteren yağışla kent merkezi beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle dere ve göletler buzla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, bitkiler kırağı tuttu, bina çatılarında, doğalgaz bacalarında buz sarkıtları oluştu.

Yabani güvercinler ile yeşilbaş ördekler de dere kenarlarında beslenmeye çalıştı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki sarıçam ağaçları da kırağı tuttu.

- Ardahan

Ardahan'da etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ardahan Kalesi Bölgesindeki kayalıklarda buz sarkıtları meydana geldi.

Vatandaşlardan Hakan Köksal, bu yıl henüz kar yağmadığını ancak dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava nedeniyle ev ve iş yeri camları buz tuttu.

Hamur ilçesinde de çocuklar kızaklarıyla kayarak eğlendi.

- Iğdır

Soğuk havanın etkili olduğu Iğdır'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Dağların beyaza büründüğü kentte bazı araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Yüksek kesimli bölgelerde ise yollarda buzlanma oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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