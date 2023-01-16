Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 25 ACE 697 plakalı otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan Cevat, İlknur, Zehra, Hatice ve Yakup S. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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