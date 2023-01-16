Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor

AA

Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, ülke genelinde kar yağışının yeterli seviyede olmamasına rağmen faaliyetlerinde aksama yaşanmadığını, sadece yer değişiklikleri olduğunu, suni karlamayla kayak organizasyonlarının devam ettiğini söyledi.

Ali Oto, AA muhabirine, kayak merkezlerindeki suni karlama sistemlerinin önemi, bu sezon dünya genelinde kar yağışının azlığı ve 21 Ocak Dünya Kar Günü hakkında açıklamalarda bulundu.

Oto, "Bu sene tüm dünyada kar sıkıntısı var. Karın değerini anlamamız lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde karın yağmasını bekliyoruz. Belirli kayak merkezlerimizde suni karlama devam ediyor. Yarışmalarımızda hiçbir sıkıntı yok ama istiyoruz ki Türkiye kış mevsiminde kar alsın. 'Kar bir gün para edecek ama siz değerini bilmeyeceksiniz' diyen bir büyüğümüz vardı, şimdi bugünleri yaşıyoruz." diye konuştu.

Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes, Erzincan Ergan Dağı ve Sivas Yıldız Dağı kayak merkezlerinde suni karlamanın devam ettiğini belirten Oto, şunları kaydetti:

"Bunun sadece kar makineleriyle olması gerekmiyor, hava şartlarının da tutması gerekiyor. Bu sene ilk karlamayı Erzurum yaptı, bu konuda mutluyuz. Hava şartları da tuttu ve profesyonel oldu. Kayseri ve Sivas da çok başarılı. Erzincan'da hava şartları tutmadı, yeni yeni yağdırmaya başladılar. Bunun ilerlemesi için ülkemizde belirli kayak merkezlerinin mutlaka suni karlama yapması lazım."

Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonunun suni karlamaya çok önem verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Uluslararası Kayak Federasyonu, suni karlama olmayan yere büyük organizasyon vermiyor çünkü eşitliği sağlamıyor. Mutlaka suni karlama yapmamız lazım ama bu konuda profesyonelleşmek gerekiyor. Erzurum ve Kayseri bunu başardı. İnşallah diğer merkezlerimizde de bunu başaracağız. Kayak sporunu yaygınlaştırmak adına bunu yapmamız lazım. Bugün Avrupa'nın buzulları var ve yaz kış kayak yapılıyor ama oranın da belirli kayak merkezlerinde özellikle Fransa'da birkaç dağ, kar olmaması nedeniyle sezonu kapattı. Mutlaka doğal karın yağması lazım, sadece suni karlama olmuyor ama biz suni karlamayı da yapmalıyız."


- "Dünyada bile yarışlar iptal oluyor"


Kar yağmamasına rağmen federasyonun faaliyet takviminde bir aksama olmadığını vurgulayan Oto, şunları ifade etti:

"Biz son süratle devam ediyoruz ama dünyada bile yarışlar iptal oluyor. Bu, doğa sporu ve içinde her şey var. Türkiye'de şimdiye kadar bizim organizasyonlarımızda bir sıkıntı yok. İnşallah faaliyetlerimiz nisan ayına kadar devam edecek. Belli ölçüde olan Erzurum, Kayseri, Sarıkamış, Uludağ ve Kartalkaya gibi 5 yerimiz var. Uludağ ve Sarıkamış da bu sene kar olmamasından çok etkilendi çünkü oralarda suni karlama sistemi yok. Buraların bir an önce suni karlama sistemine geçmesi lazım. Amacımız sezonu uzatmak değil sezona erken başlamak çünkü 15 Mart'tan sonra insanlar yaz moduna giriyor, kayakla ilgilenmiyor. Eylül ayında da kış moduna giriyorlar. Suni karlama sistemi Palandöken, Erciyes, Ergan Dağı ve Yıldız Dağı'nda turizmi canlandırıyor. Bizim özellikle 5 dağımızın 2-3'ü bu işleri bitirdi ve tam anlamıyla kar üretiyorlar. Uludağ ve Sarıkamış gibi yerlerimiz de bu karlama sistemini yaparsa turizm daha çok gelişir."

21 Ocak Dünya Kar Günü'nün 2012'den beri özellikle Avrupa'da ve birçok ülkede kutlanan bir gün olduğunu belirten Oto, "Federasyonun desteği ile kayak sporunun yaygınlaşması için böyle bir gün düzenleniyor. Biz de ülkemizde zaman zaman kutluyoruz. Kar günü, kayağın yaygınlaşması ve daha iyi ivme kazanması için yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum'da düzenledikleri Alp Disiplini Eleme Yarışması'yla ilgili de Oto, "2022-2023 sezonunun ilk resmi yarışlarını yaptık. 500 sporcu ile katılım oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek
YEREL HABERLER Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon ...
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor
Milli buz patenciler Furkan Akar ve Metehan Atan, Polonya'da finalist oldu
YEREL HABERLER Milli buz patenciler Furkan Akar ve Metehan Atan, ...
Erzurum'da kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum'da kar etkili oluyor
(Görüntülü) ERZURUM&#039;DA MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGA: 4 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM'DA MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGA: ...
Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da meydan savaşı gibi kavga: 4 yaralı
Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzurum'da tamamlandı
YEREL HABERLER Alp Disiplini Eleme Yarışması, Erzurum'da tamamlandı
Avrupa şampiyonu görme engelli yüzücünün hedefi olimpiyatlar
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu görme engelli yüzücünün hedefi ...
(Görüntülü) 4,5 ASIRLIK ALTUNBULAK VE GÜMÜŞBULAK ÇEŞMELERİ İKİNCİ KEZ KURUDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4,5 ASIRLIK ALTUNBULAK VE GÜMÜŞBULAK ...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
4,5 asırlık Altunbulak ve Gümüşbulak çeşmeleri ikinci kez kurudu
YEREL HABERLER 4,5 asırlık Altunbulak ve Gümüşbulak çeşmeleri ikinci ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.