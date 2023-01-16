Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, ülke genelinde kar yağışının yeterli seviyede olmamasına rağmen faaliyetlerinde aksama yaşanmadığını, sadece yer değişiklikleri olduğunu, suni karlamayla kayak organizasyonlarının devam ettiğini söyledi.



Ali Oto, AA muhabirine, kayak merkezlerindeki suni karlama sistemlerinin önemi, bu sezon dünya genelinde kar yağışının azlığı ve 21 Ocak Dünya Kar Günü hakkında açıklamalarda bulundu.

Oto, "Bu sene tüm dünyada kar sıkıntısı var. Karın değerini anlamamız lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde karın yağmasını bekliyoruz. Belirli kayak merkezlerimizde suni karlama devam ediyor. Yarışmalarımızda hiçbir sıkıntı yok ama istiyoruz ki Türkiye kış mevsiminde kar alsın. 'Kar bir gün para edecek ama siz değerini bilmeyeceksiniz' diyen bir büyüğümüz vardı, şimdi bugünleri yaşıyoruz." diye konuştu.

Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes, Erzincan Ergan Dağı ve Sivas Yıldız Dağı kayak merkezlerinde suni karlamanın devam ettiğini belirten Oto, şunları kaydetti:

"Bunun sadece kar makineleriyle olması gerekmiyor, hava şartlarının da tutması gerekiyor. Bu sene ilk karlamayı Erzurum yaptı, bu konuda mutluyuz. Hava şartları da tuttu ve profesyonel oldu. Kayseri ve Sivas da çok başarılı. Erzincan'da hava şartları tutmadı, yeni yeni yağdırmaya başladılar. Bunun ilerlemesi için ülkemizde belirli kayak merkezlerinin mutlaka suni karlama yapması lazım."



Ali Oto, Uluslararası Kayak Federasyonunun suni karlamaya çok önem verdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Uluslararası Kayak Federasyonu, suni karlama olmayan yere büyük organizasyon vermiyor çünkü eşitliği sağlamıyor. Mutlaka suni karlama yapmamız lazım ama bu konuda profesyonelleşmek gerekiyor. Erzurum ve Kayseri bunu başardı. İnşallah diğer merkezlerimizde de bunu başaracağız. Kayak sporunu yaygınlaştırmak adına bunu yapmamız lazım. Bugün Avrupa'nın buzulları var ve yaz kış kayak yapılıyor ama oranın da belirli kayak merkezlerinde özellikle Fransa'da birkaç dağ, kar olmaması nedeniyle sezonu kapattı. Mutlaka doğal karın yağması lazım, sadece suni karlama olmuyor ama biz suni karlamayı da yapmalıyız."





- "Dünyada bile yarışlar iptal oluyor"





Kar yağmamasına rağmen federasyonun faaliyet takviminde bir aksama olmadığını vurgulayan Oto, şunları ifade etti:

"Biz son süratle devam ediyoruz ama dünyada bile yarışlar iptal oluyor. Bu, doğa sporu ve içinde her şey var. Türkiye'de şimdiye kadar bizim organizasyonlarımızda bir sıkıntı yok. İnşallah faaliyetlerimiz nisan ayına kadar devam edecek. Belli ölçüde olan Erzurum, Kayseri, Sarıkamış, Uludağ ve Kartalkaya gibi 5 yerimiz var. Uludağ ve Sarıkamış da bu sene kar olmamasından çok etkilendi çünkü oralarda suni karlama sistemi yok. Buraların bir an önce suni karlama sistemine geçmesi lazım. Amacımız sezonu uzatmak değil sezona erken başlamak çünkü 15 Mart'tan sonra insanlar yaz moduna giriyor, kayakla ilgilenmiyor. Eylül ayında da kış moduna giriyorlar. Suni karlama sistemi Palandöken, Erciyes, Ergan Dağı ve Yıldız Dağı'nda turizmi canlandırıyor. Bizim özellikle 5 dağımızın 2-3'ü bu işleri bitirdi ve tam anlamıyla kar üretiyorlar. Uludağ ve Sarıkamış gibi yerlerimiz de bu karlama sistemini yaparsa turizm daha çok gelişir."



21 Ocak Dünya Kar Günü'nün 2012'den beri özellikle Avrupa'da ve birçok ülkede kutlanan bir gün olduğunu belirten Oto, "Federasyonun desteği ile kayak sporunun yaygınlaşması için böyle bir gün düzenleniyor. Biz de ülkemizde zaman zaman kutluyoruz. Kar günü, kayağın yaygınlaşması ve daha iyi ivme kazanması için yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum'da düzenledikleri Alp Disiplini Eleme Yarışması'yla ilgili de Oto, "2022-2023 sezonunun ilk resmi yarışlarını yaptık. 500 sporcu ile katılım oldu." ifadelerini kullandı.

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