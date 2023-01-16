Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalar, 2023 yılında 3 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 191 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderen DAİB, 2 bin 775 olan ihracatçı firma sayısını bu yıl 3 bin 500'e çıkarmayı planlıyor.

Her yıl, bir önceki yıla göre ihracatını artıran DAİB, 2023 Türkiye Yüzyılı'nda ise ihracattaki payını 3 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor.

- "Batıdaki firmalar doğuya yatırım için yöneliyor"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, batıdan özellikle üretime dayalı firmaların yatırım için Doğu Anadolu'ya gelmeye başladığını söyledi.

Firmaların sürekli kendileriyle irtibata geçtiğini ifade eden Tanrıver, şöyle konuştu:

"Her gün bir firma doğuda yatırım için bizi arıyor. Çünkü burada iş gücü çok fazla, işçi problemi de olmadığından burada yatırım avantajlı. Çarşıda bizi gören esnaf ihracatçı olmak istediğini söylüyor. Bu çok önemli, işte güneşin doğudan doğması budur. Başkan olduğumuzdan bugüne ihracat oranımızı her yıl Türkiye ortalamasının üzerinde kapatmaya çalıştık. Artık doğu makus kaderini yıkıyor, burada yatırımın, lojistik altyapının, üretim ve yakın coğrafyaların avantajları var."

- "Devletin ihracatçıya olağanüstü teşvik ve desteği var"

Tanrıver, 2023 hedefleri doğrultusunda seyahatler planladıklarını belirterek, "Hedefimiz 2 bin 775 ihracatçı firmamızı 3 bin 500'e çıkarıp 200 ülkeye 3 milyar dolarlık ihracat. Devletin ihracatçıya olağanüstü teşvik ve desteği var. İhracatçılar finansmana çok kolay ulaşıyor. Bakanlığın da fuar, gezi, yurt dışında mağaza ve ofis desteği var. Yani ihracatçı olup destek alamayan hiçbir firmamız yok." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nda şahlanışın doğudan başlayacağını anlatan Tanrıver, bölgeye yatırım yapanların her zaman kazançlı çıkacağını dile getirdi.

Tanrıver, dünyanın gözünün Orta Asya'da olduğuna işaret ederek, "Orta Asya'nın göbeğinde sayılırız. Bu avantajları pozitif şekilde STK'ler ile paylaşıp üretim üstünü artırmak için uğraşıyoruz. Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetin Yüzyılı çok önemli. Dünyanın gözbebeği artık Türkiye oldu. Çin'de lojistik ve üretim olarak ciddi sıkıntılar var, Çin'in yerini almaya başladık. Ülkemize güvenip yatırım ve üretim yapalım. Ürettiklerimizi dünyanın her yerine satacak imkan var. Ortak akılla iş yürütüyoruz, 2023'e umutlu girdik. Doğu ihracatla yükselecek." ifadelerini kullandı.

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