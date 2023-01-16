MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla buluştu

ERZURUM (AA) - MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yurdagül, göreve yeni atanması nedeniyle yönetim kurulunda görev alan partilileriyle yeni dönem ve seçim öncesi yapacakları çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Yıllarca partisinde çeşitli görevlerde bulunduğunu anımsatan Yurdagül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla il başkanlığına geldiğini belirtti.

Şehrin gelişmesi ve seçimlerde topyekun hareket etmek adına çeşitli çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Yurdagül, şöyle konuştu:

"Yapılması gereken ne varsa, bu şehre katma değer olarak neler katabiliriz, biz onun için varız. Önümüzde bir seçim var ve hem seçim öncesi hem seçim sonrasında Erzurum için atılacak her güzel adımın ve gayretin içerisinde olacağız. Çıktığımız yol hak ve hakikat yoludur. Devletimizin bekası için Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, vatanımız ve milletimiz için yapılacak çalışma neyse biz o çalışmaları en iyi şekilde yapmak için var olacağız. Erzurum'da halkımız ve bu şehir için aşındırmayacağımız kapı olmayacak. Kalplere tek tek dokunarak herkesle sarılarak, insanlara fikirlerimizi anlatarak kucaklaşacağız."

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