Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış günlerinde kedilere açtı

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ERZURUM (AA) - Erzurumlu heykeltıraş Volkan Doğan'ın atölyesi, soğuk kış günlerinde kedi için yuva oldu.

Aziziye ilçesinde heykeltıraş Doğan ve ekibi, yolda yaralı, aç ve soğuktan bitkin halde gördükleri kedileri atölyesine götürüp bakımlarını yapıp beslenmelerini sağlıyor.



Karnını doyurdukları hayvanların tedavi ihtiyacını da veterinere götürerek karşılayan heykeltıraşlar, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde kedilere sıcak yuva imkanı sağlıyor.

Heykeltıraş Doğan, AA muhabirine, sadece kedileri değil yolda ve çevresinde gördüğü yaralı bakıma muhtaç tüm hayvanları veterinere götürdüğünü söyledi.

Bir süre önce de atölyesine giderken kuyruğu kesik halde gördüğü kediyi tedavi ettirdiğini anlatan Doğan, "Kedinin kuyruğunu birileri mi kesmiş tam bilemiyorum, ölmek üzereydi. Tedavisini yaptırıp kurtardık. Artık o da atölyemizin misafiri oldu." dedi.

- "Bazen 5, bazen 10 kedinin kaldığı oluyor"

Doğan, atölyede kalan kedilerin maskot haline geldiğini belirterek, sadece kedileri değil sokaktaki bakıma muhtaç gördükleri köpekleri de aynı şekilde bakıp beslemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Atölyedeki heykeltıraş arkadaşlarının da sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Doğan, "Erzurum'un kışı soğuk, iş yerimizin kapılarını hayvanlara açtık. Kediler burada kalıyor, bakımlarını yapıp karınlarını doyuruyoruz. Atölyeye başka gelen kediler de oldu mu misafir ediyoruz. Bazen 5, bazen 10 kedinin kaldığı oluyor. Dışarıya çıkmak istediklerinde kapının önüne gelip miyavlıyorlar." diye konuştu.

Doğan, kedilerin dışarı çıkan hayvanların karınları acıkınca tekrar atölyeye döndüğünü de ifade etti.

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