Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanması sürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanması sürdü

AA

Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanması sürdü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ağdaş, sanık avukatı, mağdur anne E.G.A. ile baba V.A. katıldı.

Anne E.G.A. beyanında oğlu Ağdaş'ın beraatini talep etti, baba V.A da "Allah'tan geldi, elimizden gelen bir şey yok. Çocuğumun beraatini talep ediyorum." dedi.

Sanık Ağdaş, savunmasında, mahkemeye her çıktığında göğsünün sıkıştığını ve kendisini ifade edemediğini söyledi.

Anne ve babasının çocuk yaşlarda ayrıldığını anlatan Ağdaş, "Kardeşlerime abiden ayrı baba olmaya çalıştım. Kardeşim toprağa, ben başka tarafa gittim. Psikolojik sıkıntılarım var. Geçmişte iyi arkadaşlıklar edinemedim, kötü çevrem oldu. Annemi ve kardeşimi vurmadım, bıçaklamadım. Bazı cahilliklerim oldu ama beni geçmişimle yargılamayın. Ortada miras, mal, araç ve hiçbir şey yoktu. Bir hata ve cahillik ettim silah aldım, almaz olaydım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ağdaş'ın "Kardeşi kasten öldürmek" ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ağdaş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, ikisine karşı kastı olmadığını ileri sürdü.

Aralarında tartışmalar olduğunu aktaran Ağdaş, "Kendime silah doğrulturum ama onlara doğrultmam. Kaderimiz böyleymiş, silahım düşecek ve ateşlenecekmiş. 14 yaşındaki kardeşime ne garezim olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mustafa Ağdaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anne E.G.A ile baba V.A, duruşmayı gözyaşları içinde takip etti.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kardeşi Yahya Ağdaş'ı av tüfeği ve bıçakla öldüren, annesi E.G.A'yı ise silahla yaralayan Mustafa Ağdaş'ın, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Palandöken ilçesindeki evlerinde meydana gelen olayda, sanık Mustafa Ağdaş'ın tüfeğin kendiliğinden ateş aldığı iddiasına yönelik hazırlanan raporda, ifadede belirtildiği üzere av tüfeğinin yere düştükten sonra ateşlenmesine yönelik bulgu tespit edilemediği belirtiliyor.

Anne E.G.A'nın "Av tüfeği kayıp yere düştü, patladı" şeklindeki ifadesine itibar etmenin olay yerinde yapılan keşif ve mağdurlardaki yaralanmalarının şekli ve sayısı itibarıyla mümkün olmadığı kanaatine varıldığı bildirilen iddianamede, Ağdaş'ın her iki mağdura karşı saldırı eyleminin ağırlığı, birden fazla silah kullanmak suretiyle ortaya koyduğu kastının yoğunluğu, vurduğu darbe sayısı ve bunların şiddeti, olayın yeri ve mağdurların ikametlerinde olay anındaki savunmasızlığı, kullandığı aletlerin öldürmeye elverişli olması birlikte değerlendirildiğinde annesi ve kardeşini öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum'un Olur ilçesindeki yatırımların toplu ...
Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış günlerinde kedilere açtı
YEREL HABERLER Erzurumlu heykeltıraş, atölyesini soğuk kış ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla buluştu
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül basın mensupylarıyla ...
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 milyar dolar ihracat hedefliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği üyeleri 2023'te 3 ...
Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
YEREL HABERLER Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek
YEREL HABERLER Erzurum'da kurulan "güneş tarlası"nda yıllık 4 milyon ...
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.