Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın yargılanması sürdü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kardeşini öldüren, annesini de yaralayan sanığın, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ağdaş, sanık avukatı, mağdur anne E.G.A. ile baba V.A. katıldı.

Anne E.G.A. beyanında oğlu Ağdaş'ın beraatini talep etti, baba V.A da "Allah'tan geldi, elimizden gelen bir şey yok. Çocuğumun beraatini talep ediyorum." dedi.

Sanık Ağdaş, savunmasında, mahkemeye her çıktığında göğsünün sıkıştığını ve kendisini ifade edemediğini söyledi.

Anne ve babasının çocuk yaşlarda ayrıldığını anlatan Ağdaş, "Kardeşlerime abiden ayrı baba olmaya çalıştım. Kardeşim toprağa, ben başka tarafa gittim. Psikolojik sıkıntılarım var. Geçmişte iyi arkadaşlıklar edinemedim, kötü çevrem oldu. Annemi ve kardeşimi vurmadım, bıçaklamadım. Bazı cahilliklerim oldu ama beni geçmişimle yargılamayın. Ortada miras, mal, araç ve hiçbir şey yoktu. Bir hata ve cahillik ettim silah aldım, almaz olaydım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Ağdaş'ın "Kardeşi kasten öldürmek" ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ağdaş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında, ikisine karşı kastı olmadığını ileri sürdü.

Aralarında tartışmalar olduğunu aktaran Ağdaş, "Kendime silah doğrulturum ama onlara doğrultmam. Kaderimiz böyleymiş, silahım düşecek ve ateşlenecekmiş. 14 yaşındaki kardeşime ne garezim olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Mustafa Ağdaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anne E.G.A ile baba V.A, duruşmayı gözyaşları içinde takip etti.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kardeşi Yahya Ağdaş'ı av tüfeği ve bıçakla öldüren, annesi E.G.A'yı ise silahla yaralayan Mustafa Ağdaş'ın, "Kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



İddianamede, Palandöken ilçesindeki evlerinde meydana gelen olayda, sanık Mustafa Ağdaş'ın tüfeğin kendiliğinden ateş aldığı iddiasına yönelik hazırlanan raporda, ifadede belirtildiği üzere av tüfeğinin yere düştükten sonra ateşlenmesine yönelik bulgu tespit edilemediği belirtiliyor.

Anne E.G.A'nın "Av tüfeği kayıp yere düştü, patladı" şeklindeki ifadesine itibar etmenin olay yerinde yapılan keşif ve mağdurlardaki yaralanmalarının şekli ve sayısı itibarıyla mümkün olmadığı kanaatine varıldığı bildirilen iddianamede, Ağdaş'ın her iki mağdura karşı saldırı eyleminin ağırlığı, birden fazla silah kullanmak suretiyle ortaya koyduğu kastının yoğunluğu, vurduğu darbe sayısı ve bunların şiddeti, olayın yeri ve mağdurların ikametlerinde olay anındaki savunmasızlığı, kullandığı aletlerin öldürmeye elverişli olması birlikte değerlendirildiğinde annesi ve kardeşini öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı kaydediliyor.



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