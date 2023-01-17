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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri suni karlamayla hizmet veriyor

AA

Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri suni karlamayla hizmet veriyor

ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Konaklı'da sporcu ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleriyle kayak yaptı.

Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin uluslararası standartlarda olduğunu söyledi.

Yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle merkezlerde suni karlama ile kayak yapıldığını belirten Memiş, "Bu sene ülke genelinde yeterli kar yağışı alamadık. Sadece kayak merkezlerinde değil tarım açısından da yeterli olmayan bir yağışla karşı karşıyayız. İnşallah ilerleyen günlerde bol kar yağışı bekliyoruz. Doğada kar olmamakla birlikte kayak merkezlerimizde suni karlama olduğu için adeta 3-4 metre kar varmış gibi kayak yapmak mümkün." dedi.

Memiş, pistlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu ifade ederek "Burada 8 pistimiz var ve hele 3'ü Uluslararası Kayak Federasyonunun onayladığı yarışların yapıldığı bir merkez. Bu hafta yaklaşık 500 kayakçıyı ağırladık. Evet, doğada yeteri kadar kar yok ancak pistlerimizde kayak yapılabiliyor. Ben denedim muhteşemdi." diye konuştu.

- Otellerin yatak kapasitesi yüzde 50 arttı

Kentteki kayak merkezlerindeki otellerin yatak kapasitelerinin arttığını dile getiren Memiş şöyle konuştu:

"Erzurum son 4 yılda yatak kapasitesini 8 binden 12 bine çıkardı. 4 tane daha 5 yıldız standartlarında otel zinciri açıldı. Dağda ekstra 2 bin yatak kapasitesi var. Palandöken ve Konaklı gibi yüksek standartlara tesis bulunur mu bilmiyorum. Diğer kayak merkezlerimizi de çok beğeniyoruz onların da iyi hizmet verdiğine inanıyoruz. Onlarla tatlı bir rekabet içindeyiz. Bütün amacımız kış turizminden en iyi şekilde faydalanmak. Palandöken ve Konaklı'da toplamda yaklaşık 90 kilometreye yakın pist uzunluğumuz var. Bu uzunluklar gerçekten dünya standartlarında. Çok iyi kayak bilenlerin sıkılmadan en az bir hafta istediği kadar kayak yapabileceği bir merkez burası. Bütün kayakçıları Erzurum'a bekliyoruz."

Vali Memiş, daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil, kayakçılar ve JAK ekibiyle kayak yaptı.

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