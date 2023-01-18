Turistlere kayak garantisi veren Palandöken, yarıyıl tatilini dolu geçirecek

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ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Sezonluk depolanan kar ve suni karlama sistemiyle misafirlerine aralıktan nisana kadar kayak garantisi veren Palandöken, birçok merkezin sezonu açamaması nedeniyle yarıyıl tatilini tam dolulukla geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinin işlettiği kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin kış tatili için tercih ettiği merkezlerin başında geliyor.

Kayak, snowboard, kızak, buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, insan sapanı ve gece kayağı yapma imkanı sunulan merkez, yarıyıl tatilinde misafirlerini eğlenceli aktivitelerle ağırlayacak.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla da öne çıkıyor.

Pistlere geçen yıldan depolanan karların serilmesi ve göletler aracılığıyla suni karlama sistemi sayesinde yaklaşık bir metre sıkıştırılmış kar bulunan Palandöken, bazı kayak merkezlerinin açılamadığı bugünlerde kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Yarıyıl tatili için rezervasyonların sürdüğü Palandöken'de, otellerdeki doluluk yüzde 80'lere ulaştı.

Öte yandan kentte daha çok profesyonel kayakçıların tercih ettiği Konaklı Kayak Merkezi'nde de suni karlamayla kayak sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor.

- "Kayak tesisleri ve turizmciler olarak hazırız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, Palandöken'de kayağın yanında birçok aktivitenin de yapılabildiğini söyledi.

Misafirlerin Palandöken'de eğlenceli, güzel ve adrenalin dolu vakit geçirdiğini ifade eden Şenol, şunları anlattı:

"Sömestir tatiline kayak tesisleri ve turizmciler olarak hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Palandöken'de sömestir hareketliliği çok ciddi anlamda görülmektedir. Özellikle birinci hafta yüzde 80 seviyesine ulaşmış, ikinci hafta ise yüzde 70 seviyelerinde ve şu anda hala rezervasyonlarımız devam etmektedir. Bir hafta içerisinde şehrimize yağan karla pistler çok ciddi ve kaliteli bir seviyeye ulaştı. Son bir haftadır çok ciddi anlamda sömestirle ilgili rezervasyonlar alınıyor. Özellikle ikinci haftada yüzde 70'te olan seviyeyi yüzde 90 üzerinde turizmciler olarak kapatmayı beklemekteyiz."

Şenol, kayak merkezindeki kar seviyesine değinerek, "Şu anda Palandöken, bir metreye ulaşan kar seviyesiyle Türkiye'deki en çok ve yoğun olan karla kayak yapılan bölge unvanını taşımakta. Sezonu hem en erken açılan hem de en geç kapanan kayak tesisiyiz. Türkiye'deki diğer merkezlere baktığımızda kar olmadığı için kaliteli bir ortamda kayak yapılamadığından insanların rezervasyonlarını iptal edip yönünü Palandöken'e çevirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

- "12 saat kayak devam ediyor"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, merkezdeki 80 kilometrelik pistlerin yaklaşık 50 kilometresinin kayak için hazır olduğunu aktardı.

Kayağın ışıklandırma sistemiyle 12 saat sürdüğünü belirten Akça, "Sömestir yaklaştı, şu anda doluluk oranımız yüzde 80'lerde. İnşallah birkaç gün içerisinde tam seviye yapacak. Tatilin ikinci haftası yüzde 70'lerde rezervasyonlar yapıldı ama onu da yüzde 90'larda kapatacağımızı biliyoruz. Bütün kayakçıları Palandöken'e kar, güneş ve güzel bir tatile bekliyoruz. Şu andaki doluluklarımızın yüzde 100'e yakını tamamıyla yerli misafirimiz. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dan gelen gruplarımız var." bilgisini verdi.

Kayak merkezindeki başka bir otelin genel müdürü Ali Güney de aralık itibarıyla Palandöken'de kayak yapıldığını hatırlattı.

Bazı kayak merkezlerinin açılmamasının kendileri için avantaj olduğuna dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Biz Palandöken olarak daha aktif durumdayız. Çünkü bizim pistlerimizin hepsinde suni karlamamız ve göletlerimiz var. Biz geçmiş yıllarda da bu yıl da kesinlikle kar sıkıntısı yaşamadık. Şu anda sömestir tatili yoğunluğumuz yüzde 80. Suni karlamamız devam ediyor, pistlerimiz açık ve yaklaşık 1 metre kar var. Palandöken, Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip. Aynı zamanda çoğul pisti var. Bu da bizi diğer kayak merkezlerinden ön plana çıkarıyor. Sömestir tatilinin de gelmesiyle tüm misafirleri Erzurum'a bekliyoruz."

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