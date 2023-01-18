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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 95,69 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş KG 95,00 96,00 95,69 HMS Ayçiçek yağı KG 25,01 25,01 25,01 HTS Kırmızı mercimek KG 15,00 15,00 15,00 HTS Patates KG 12,00 12,00 12,00 HTS





















HMS: Hazır Müstahsil Satışı

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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