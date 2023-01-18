Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü'nden sınavlara hazırlanan öğrencilere çorba sürprizi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Çakmak, final haftasında 7 gün 24 saat açık olan merkezi kütüphanede, geç saatlere kadar ders çalışan ETÜ öğrencilerini ziyaret etti.

Burada öğrencilere moral ve destek olmak amacıyla ücretsiz çorba dağıtan Çakmak, "Öğrencilerimiz final dönemini en iyi şekilde atlatabilmek için kütüphanemizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de geç saatlere kadar çalışan öğrencilerimiz için böyle bir sürpriz yaparak kendilerini bir nebze de olsa evlerinde hissetmelerini sağlamak istiyoruz." dedi.

İkramın ardından gençlerle bir süre sohbet eden Çakmak, talep ve önerilerini dinlediği öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

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