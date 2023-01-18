Kayaklı koşu milli takımı seçmeleri Erzurum'da yapıldı

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ERZURUM (AA) - Kayaklı Koşu A Milli Takımı ile FIS Milli Takımı seçme müsabakaları Erzurum'da tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu A Milli Takımı ile FIS Milli Takımı seçme müsabakaları, Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde yapıldı.

Seçmelere 14 erkek 11 bayan olmak üzere 25 sporcu katıldı.





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