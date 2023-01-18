Erzurum'da lise öğrencilerinden hastanede bekleyen hasta yakınlarına çorba ikramı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesindeki bir grup lise öğrencisi, şehir hastanesindeki hasta yakınlarına çorba ikram etti.

Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Palandöken Kaymakamlığının destekleriyle değerler eğitimi kapsamında "Çorbada Bizim de Tuzumuz Olsun" projesini hayata geçirdi.

Öğrenciler, proje kapsamında şehir hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde hastaları bulunan hasta yakınlarına çorba ikramında bulundu.

Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da öğrencilerin bu anlamlı çalışmasına destek verip kaselere doldurduğu çorbaları hasta yakınlarına dağıttı.

- 300 kişiye çorba ikram edildi

Lise müdürü Vasip Elbil, AA muhabirine, hayata geçirdikleri proje kapsamında hastanedeki yaklaşık 300 hasta yakınına çorba ikramında bulunduklarını söyledi. Projenin hastanelerin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda da ayda bir kez uygulanacağını belirten Elbil, şunları kaydetti:

"Özellikle hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde hastaları bulunan vatandaşlarımıza maalesef yemek verilemiyor. Onların yoğun bakımdaki hastaları çok acil olduğu için çoğu zaman aç ve susuz kalıyorlar. Onların ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermek, manevi destek vermek amacıyla Palandöken Kaymakamlığımızın destekleriyle projeyi hayata geçirdik. Bu şekille her ay bir hastanede ya da nerede ihtiyaç varsa orada ikramımızı yapacağız."

Okulun 11. sınıf öğrencisi Büşra Nur Özkan da proje sayesinde hastanelerde saatlerce bekleyen hasta yakınlarına bir nebze de olsa destek olmak istediklerini ifade ederek "Onların yapmış oldukları bu fedakarlığa karşın bizler de böyle bir yöntemle destek olmak istedik. Öğretmenlerimizle şehir hastanesine gelerek hasta yakınlarına çorba dağıtıyoruz." dedi.

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