Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil, beyaz eşya satılan iş yerine girdi.

Samet Efe Çelik idaresindeki 25 DC 972 plakalı otomobil, Saraybosna Caddesi'nde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki beyaz eşya satışı yapılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi.

Kazanın etkisiyle panikleyen sürücü, çevredekilerin yardımıyla sakinleştirildi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobilde gaz kaçağı ve diğer sorunlara karşı kontrollerini yaparak tedbir aldı.

Polislerin yaptığı incelemede ise Çelik'in sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Hasarın oluştuğu iş yerinde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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