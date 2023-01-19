Aras Nehri'nin büyük bölümü buz tuttu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinden geçen Aras Nehri'nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentte, bazı gölet ve akarsular dondu.

Soğuk havanın etkisiyle Erzurum-Kars kara yolundaki Aras Nehri ile Zars Çayı'nın yüzeyi buz tuttu.

Nehir ile çayın kıyı kesimleri tamamen donarken, orta kısmının yüzeyinde de buzlanmalar oluştu.

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