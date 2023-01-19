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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileriyle kilden yaptığı dev heykelleri yurt dışına pazarlıyor

AA

Üniversite öğrencileriyle kilden yaptığı dev heykelleri yurt dışına pazarlıyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurumlu heykeltıraş Volkan Doğan, atölyesinde üniversite öğrencileriyle kilden yaptığı dev heykelleri yurt dışına satıyor.

Atatürk Üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 2009 yılında mezun olan Doğan, 8 yıl önce Aziziye ilçesinde kendi sanat atölyesini açtı.

Burada aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerle profesyonel ekip kuran Doğan, çalışmalarıyla yurt dışına yöneldi.

Doğan, yoğunlukla ABD, Rusya, Katar, Kosova, Bulgaristan, Almanya ve Avusturya'dan gelen yaklaşık 3 metrelik boğa, savaşçı ve at heykeli siparişlerini üretiyor.

- Öğrenciler de el becerilerini geliştirip para kazanıyor

Atölyede yaptıkları çalışmalarla tecrübe edinip el becerilerini geliştiren öğrenciler de aynı zamanda para kazanıyor.

Heykeltıraş Doğan, AA muhabirine, profesyonel ekiple yaptıkları heykellerin yurt içi ve dışında ilgi gördüğünü söyledi.

Talebe göre heykel yaptıklarını ifade eden Doğan, "Kütahya'dan birisine annesinin heykelini yapıp gönderdik. Atölyede çoğunlukla heykel, resim ve seramik bölümü öğrencileri uygulamalı eğitim alıyor. Atölyemiz sadece ticari amaçlı değil." dedi.

Doğan, atölyede deneyim kazanan öğrencilerin, aynı zamanda para da kazandığını belirtti.

Atölyede doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle çalıştıklarını anlatan Doğan, "Burası öğrenciler için okul dışında ayrı bir okul gibi. Son 3 yıldır yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Heykel alanında malzeme yelpazesi çok geniş. Mermer, metal, karton, ağaçtan ve atık ürünlerden heykel yapıyoruz. Ama talep hangi yönde ise onu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Heykelin yapımı 1 ay sürebiliyor

Doğan, kurumsal firmalar, ev ve bahçeler için heykel yaptıklarını ifade ederek, kendilerine ilginç heykel taleplerinin de geldiğini dile getirdi.

Heykelin metal iskelet, kil modelleme, kalıp, döküm ve boya gibi 5 aşamadan oluştuğunu, talebe göre yapımının 1 ay sürebildiğini aktaran Doğan, "En son yurt dışına ikiye bölünmüş boğa başı heykelini kapı şeklinde tasarlayıp gönderdik. Her türlü sipariş alıyoruz. Şu an 3 metrelik bir savaşçı heykeli ve çeşitli talepleri hazırlıyoruz. Kilden modellenip polyester döküm yapılan heykeller dış mekanda 40 yıla kadar kalabiliyor." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi resim öğrencisi Salih Akdağ ise atölyede heykel yapımına katılarak 1 yıldır el becerisini geliştirdiğini ve kilden eserler yaparak aile bütçesine katkı sağladığını ifade etti.

Aynı fakültede yüksek lisans yapan Abdurrahman Datlı da 4 yıldır geldiği atölyede önemli deneyimler edindiğini anlatarak, "Hem tecrübe hem de para kazanıyoruz. Bu alanda daha profesyonel olmaya çalışıyorum. Burası öğrenci arkadaşlarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Öğrenciler burada modelleme ve el becerileri gibi konularda destek alıp kendilerini geliştiriyor." diye konuştu.


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