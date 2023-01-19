GÜNCELLEME - Erzurum'da evinde başından silahla vurulan genç kadın ağır yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde evinde başından silahla vurulan genç kadın ağır yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Yeşil Hark Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki evden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Meryem H'yi (21) başından vurulmuş şekilde ağır yaralı buldu.

Genç kadın, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin Meryem H'nin boşanma aşamasındaki eşi F.H'nin eve geldiğini, daha sonra koşarak ikametten ayrıldığını belirtmesi üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olaydan önce siyah renkli hafif ticari aracın evin bulunduğu caddede birkaç kez dolaştığı ve şüphelinin apartmandan çıkarak bu aracın yanına geldiği yer alıyor.

Kayıtlarda, söz konusu araçtakilerle bir süre görüşen şüphelinin, buradan yürüyerek uzaklaştığı görülüyor.

Şüphelinin başka bir sokakta aynı araca binerek kaçtığı öğrenildi.

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