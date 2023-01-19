Atatürk Üniversitesinde araştırma faaliyetinde bulunan akademisyenler ödüllendirildi

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ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesinde, 2022'de bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler için Akademik Teşvik Töreni düzenlendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen törende, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında geçen yıl yaptıkları araştırma faaliyetleri için aralıkta başvuran öğretim üyeleri ödüllendirildi.

Yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere ödülleri, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından verildi.

Rektör Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, araştırma temelli çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan desteklendiğini ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:



"Araştırma üniversitesi olarak önümüze konulan 30 göstergeden biri olan yayın ve iş birlikli yayınlara teşvik vermek amacıyla bu töreni düzenliyoruz. İnsanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın akademik kuruluşlarda yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüller, aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüllerdir. Ortaya konulan bilimsel çalışmaların maddi değeri, verilen bu ödüllerle ölçülemez. Sizlerin yaptığı çalışmalar bizim için çok daha değerli bir konumda. Ülkemizi, dünya akademik sıralamasında üst sıralara taşımak için daima çaba göstereceğiz. Bilim insanlarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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