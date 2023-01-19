Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 110,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş KG 98,00 125,00 110,65 HMS Sosis KG 165,00 165,00 165,00 EBKS Sucuk KG 190,00 190,00 190,00 EBKS Tavuk eti KG 34,29 65,00 43,75 EBKS





















HMS: Hazır Müstahsil Satışı

EBKS: Et Balık Kurumu Satışı

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