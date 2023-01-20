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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

AA

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Erzurum'da şadırvan ve çeşmelerin çevresi ile kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Bazı sürücüler araçlarının üzerini örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 34, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

- Ardahan, Kars, Ağrı

Bitkilerin kırağı tuttuğu Ardahan'da bazı dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da da Murat Nehri ve dereler kısmen dondu.

Kars'ta da bazı akarsular ve göletler buzla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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