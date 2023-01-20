Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Kars'ta 12, Ağrı'da 9, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Erzurum'da şadırvan ve çeşmelerin çevresi ile kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Bazı sürücüler araçlarının üzerini örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 34, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

- Ardahan, Kars, Ağrı

Bitkilerin kırağı tuttuğu Ardahan'da bazı dere ve göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da da Murat Nehri ve dereler kısmen dondu.

Kars'ta da bazı akarsular ve göletler buzla kaplandı.

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