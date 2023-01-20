Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 195 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı KG 195,00 195,00 195,00 HTS Nohut KG 41,50 45,00 41,59 HTS Kaşar peyniri KG 149,46 149,55 149,50 HTS Yeşil mercimek KG 27,00 27,00 27,00 HTS





















HTS: Hazır Tüccar Satışı





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