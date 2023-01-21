Kazakistanlı sürat patenciler, Erzurum'dan vazgeçmiyor

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ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Kazakistan Sürat Pateni Milli Takımı, buz kalitesi ve yüksek irtifası nedeniyle dünya kupası öncesi yeniden Erzurum'da kampa girdi.

Geçen yıl Kanada, ABD ve ülkelerinde düzenlenen dünya kupası yarışlarına ağustos ayında kentte hazırlanan Kazakistanlı sporcular, çalışmalarından verim alınca yeniden Erzurum'u tercih etti.

Kentte 2000'lik Buz Pateni Salonu'nda kamp yapan Kazakistan Sürat Pateni Milli Takımı (short track), Uluslararası Buz Pateni Federasyonu (ISU) tarafından 3-5 Şubat Almanya ve 10-12 Şubat'ta Hollanda'da düzenlenecek dünya kupası 5 ve 6 müsabakaları öncesi güç depoluyor.

Kendi ülkelerinde gerçekleşen dünya kupası 3 ile 4 yarışlarında altın, gümüş ve bronz madalya almayı başaran Kazakistan Milli Takımı, söz konusu müsabakalarda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Antrenör Assel Kamesheva, AA muhabirine, yüksek irtifa ve buzun kalitesi nedeniyle Erzurum'a kamp yapmaya geldiklerini söyledi.





- "Elimizden gelenin en iyisini yapıp inşallah kürsü göreceğiz"

Yaz aylarındaki kamptan verim aldıklarını ifade eden Kamesheva, şöyle konuştu:

"Buradaki buz, dünyada belki en iyi kalitede. Yazın yaptığımız hazırlıklarda iyi dereceler aldık. O yüzden tekrar buraya geldik. Kanada, Amerika veya Avrupa bu tip organizasyonları her yıl yapıyor. Biz en son 2019 yılında yapmıştık. O yüzden sporcularımız biraz tedirgindi. Çok iyi hazırlandık daha büyük hedeflerimiz vardı ama maalesef hepsini gerçekleştiremedik ama altın, gümüş ve bronz madalya almayı başardık. Yani elimizden geleni yapmaya çalıştık. Hollanda ve Almanya'daki dünya kupası yarışlarında elimizden gelenin en iyisini yapıp inşallah kürsü göreceğiz."





- Milli sporcu Niksha: "Bireysel olarak tüm madalyaları almayı başardım"

Milli sporcu Denis Niksha ise ülkelerinde yapılan dünya kupası yarışlarında bireysel olarak iyi mücadele ettiğini anlattı.

Ev sahibi oldukları organizasyonda takım olarak planlarını gerçekleştiremediklerini dile getiren Niksha, "Ama bireysel olarak tüm madalyaları almayı başardım. Özellikle dünya kupasının son gününde altın madalyayı aldım. Çok büyük hedeflerimiz var. Biz her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve kürsüyü hedefliyoruz. Türkiye'ye teşekkür ediyorum bize her zaman en iyi şekilde ev sahipliği yapıyor. Buzun kalitesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Abzal Azhgaliyev da daha büyük başarılar yakalamak için çok çalıştıklarından bahsetti.

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