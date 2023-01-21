Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay (Dk. 62 Ufuk Budak), Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 22 Alican Özfesli) (Dk. 75 Batuhan Artarslan), Cengizhan Bayrak, Olanare, Eren Tozlu

Göztepe: Arda Özçimen, Lukas Erhan Gottwalt, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 75 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Yalçın Kayan, Emre Gedik, Mamah (Dk. 84 Ngalina), Kvasina, Yasin Öztekin (Dk. 75 Atanga)

Gol: Dk. 44 Yasin Öztekin (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 47 Estrela, (Erzurumspor), Dk. 45+3 Atınç Nukan, Dk. 78 Emir Ortakaya (Göztepe)





ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.

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