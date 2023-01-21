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Aileler "karne hediyesi" olarak çocuklarını Palandöken'e kayak tatiline getirdi

AA

Aileler "karne hediyesi" olarak çocuklarını Palandöken'e kayak tatiline getirdi

ERZURUM (AA) - Aileler yarıyıl tatiline giren çocuklarını "karne hediyesi" olarak Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'e kayağa getirdi.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kayak merkezi sezonu açamadığı için tatilciler rotalarını Erzurum'a çevirdi.

Karnelerini alan çocuklarının iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini isteyen aileler, çocuklarıyla Palandöken'e geldi.

Tatilin ilk gününde merkezde yoğunluk oluşturan aileler, güneşli havada çocuklarıyla kızak kayıp kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretçilerden Halit Öncer, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin ilk gününde güzel bir havada ve ortamda çocuğunu karne hediyesi olarak kızak kaymaya getirdiğini söyledi.

Öğretmen olduğunu ve yarıyıl tatilini öğrencilerin güzel geçirmesi gerektiğini ifade eden Öncer, "Türkiye'de kurak bir mevsim geçiyor, birçok kayak merkezi sezonu açamadı. Fakat Palandöken'de yaklaşık 1 aydır yapılan çalışmalarla insanlar kızak kayıp kayak yapıyor. Çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Yarıyıl tatilinde şu anda kayak merkezi çok yoğun." diye konuştu.

Öğretmen Nagehan Yıldız Kırkkeseli ise tatilin ilk gününün tadını çıkardıklarını belirtti.

Yarıyıl tatilinde Palandöken'de kayak yapmaya geldiğini anlatan Kırkkeseli, "Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Yoğun bir dönem geçirdik, dün karnelerimizi verdik çocuklara ve tatile gönderdik. Biz de eşimle ve çocuğumla sömestir tatilinin ilk gününde Palandöken'de kayağın tadını çıkarmaya geldik. Palandöken'de çok yoğun, herkes tatilin ilk gününde burada. Herkes eğlenmeye çalışıyor." dedi.

Öğrencilerden Hüsrev Faruk Meletlioğlu da ailesi ile kayak yapmaya geldiğini söyleyerek, "Dün karnemizi aldık. Annemler de hediye olarak Palandöken'e getirdiler. Biz de sevindik ve buraya geldik. Burada kızak yapmak efsane bir duygu." ifadelerini kullandı.


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