Erzurumspor FK-Göztepe maçının ardından

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ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Maça çok iyi başlayamadık ama ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Bizim için maçın kırılma anı penaltı oldu. Eren penaltıyı Olanare'ye bıraktı. O golü atmış olsaydık ikinci yarı başka bir duygu olacaktı." dedi.

Bilazer, oyunda zaman zaman üstünlüğü ele geçirdiklerini ifade ederek, "İlk 30 dakika istediğimiz olmadı. Daha sonra kısmen oyunu üstümüze aldık ama skor anlamından dengeyi kuramadık. Dengeyi kurmuş olsaydık maçın hikayesi farklı olurdu. Hem iç hem dış sahada zor günler geçiriyoruz. Erzurumspor büyük bir camia buralardan kalkacağız. Dik durup yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.





- Özkayımoğlu: "Sahada muhteşem bir Göztepe rupu vardı"

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise Erzurum'a mutlak galibiyet parolasıyla geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Geçen haftaki mağlubiyetten sonra puan parolasıyla buraya gelmiştik. İsmail Köybaşı ve Arslanagic hasta, yetiştiremedik. Palmer'in sakatlığı ve kaleci Ekrem'in olmaması... Bugün sahada muhteşem bir Göztepe ruhu vardı. Akademinin gururu kaleci Arda kardeşimiz penaltı kurtardı, şahane oynadı. Takım çok yürekten her şeyini sahada vererek 3 puanla İzmir'imize dönüyoruz."

Özkayımoğlu, gelecek maçlara bakacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Puanımızı 27'ye yükselttik Erzurum takımı 18'de kaldı. Önümüzde Bandırma maçı var artık son seyircisiz maçımız. Ondan sonra Gençlerbirliği deplasmanı ve taraftarımızla buluşacağımız Bolu maçı. Bizim açımızdan galibiyet muhteşemdi. Evlatlarımızın hepsinin ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Şahane mücadele ettik oyuncularım Göztepelilik ruhunu, armasını, sarı kırmızı renklerini en iyi şekilde sahada temsil ettiler. Hepsini tebrik ediyoruz."

















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