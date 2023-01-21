Palandöken'de "Snowdora Ski Resort Hotels Palandöken" oteli açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, devralıp restore ettirerek işletmesini üstlendiği "Snowdora Ski Resort Hotels Palandöken" oteli açıldı.



Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir işletmeyi, Özelleştirme İdaresi Daire Başkanlığı'ndan devralıp restorasyonunu yaptırarak otele dönüştürdü.

Otelin bahçesinde düzenlenen açılış töreninde, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve bar ekibinin folklor gösterisiyle başladı.

Açılışta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve MHP Erzurum milletvekillerinin telgrafları okundu.

Vali Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Palandöken'in muhteşem bir yer olduğunu söyledi.

Erzurum'un zor bir coğrafyada olduğunu vurgulayan Memiş, "Bunun nimeti de var, o da kış ve kayak turizmi. Dünyada havalimanından indikten sonra 10-15 dakika içerisinde kayak yapabileceğiniz başka bir merkez yok." dedi.

Memiş, kayak yapmayı Erzurum'da öğrendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Erzurum'da çok güzel oteller var. Fakat yatak kapasitesinde yetersizlik var. Bunu görünce Palandöken'de bir binayı alarak 'VE Hotels' yaparak 5 yıldızlı tesis haline geldik. Kentteki diğer otellerle beraber 8 bin olan yatak kapasitesini 12 bine yükselttik. Çünkü güzel tesislerimiz var, fakat yatak kapasitesinden sorun yaşarsanız turizmden de yeterince gelir elde edemezsiniz. Biz kamu kaynaklarını doğru harcamaya büyük gayret ediyoruz. Turizm de bu alanlardan bir tanesi. Bu dağ muhteşem ve nakış nakış işlememiz gereken bir dağ. Kayak yapılan alanlara 1 milyon fidan diktik. Bu rakımda ağaç yetiştirmek kolay değil, ama biz bunu başardık. 5-10 yıl içerisinde tıpkı Sarıkamış ve Avrupa'daki diğer kayak merkezlerindeki gibi çam ağaçlarının arasından konuklarımız kayak yapacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Palandöken'in bir marka ve çok büyük bir değer olduğunu söyledi. Bu değeri arttırmak için göreve başladıkları andan itibaren Palandöken Dağı'nın hayali ile yanıp tutuştuklarını aktaran Sekmen, "Yönetim bizde değildi, Özelleştirme İdaresine devredilmişti. Biz biliyoruz ki hizmetler yerinden yapılır, markalar yerinde oluşturulur. Uzaktan burayı idare edebilmek mümkün değil." dedi.

Sekmen, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt ziyaretinde görüşerek taleplerini ilettiklerini anımsattı, şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız bana 'Mehmet'ciğim çok güzel ama çok büyük bir yük alıyorsun. Bu yükün altında ezilebilirsin' dedi. Biz de bunu almayı arzu ettiğimizi, hizmetin ancak yerinden olabileceğini ve o şekilde burayı ayağa kaldırabileceğimizi söyledik. Büyük bir mücadele verdik ve bize sonunda devredildi. 2016'dan itibaren Valimizle birlikte çok büyük gayretlerimiz oldu. Daha yapacağımız çok hizmetler var. Bu şehri ayağa kaldıracağız. Eser üretmek kolay değil, yıkmak kolay. Arkadaşlarımızla karar verdik ve oteli güzelleştirelim dedik. Pırıl pırıl 5 yıldızlı bir otel haline geldi. Çok emek verildi, gayret edildi."

Daha sonra dua edilerek katılımcıların kurdele kesimiyle otelin açılışı gerçekleştirildi.

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