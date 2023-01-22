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Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

AA

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

Erzurum'da sabah namazı sonrası Lalapaşa Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Müslüman zulme boyun eğemez" şeklinde slogan attı.

Tekbir getiren vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren ile olaya izin verenlere tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Genç Memur-Sen İl Başkanı Yavuz Selim Coşkun, karanlığın ve cehaletin panzehrinin şüphesiz insanlığı aydınlığa çıkaran Kur'an olduğunu belirterek, "Allah’ın kelamı Kur'an-ın hiçbir faniye ihtiyacı yoktur. Nitekim Allah yüce kitabında 'Hiç şüphe yok ki o Kur'an-ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz.' ifadesiyle Kur'an'ın ilelebet hakim olacağını bildirmiştir. Dolayısıyla İslam düşmanları dinimize de kitabımıza da hiçbir zarar veremezler." diye konuştu.

- "Bir nefret suçu olduğunu biliyoruz"

Kur'an-ı Kerim'e yapılacak hiçbir edepsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Coşkun, "kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmediğini" aktardı.

Kur'an'ın yakılmasına izin verilmesini de bu provokasyonların bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Kutsal olana saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batının nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Kur'an'a yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz."

Programa, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

- Ardahan

Ardahan'daki camilerde toplanan cemaat, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Başta Merkez Cami olmak üzere sabah namazının ardından cemaat, Kur'an-ı Kerim yakılmasını dua ederek kınadı.

İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulunuldu.

- Ağrı

Ağrı'da da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi.

İl Müftüsü Celal Büyük’ün katılımıyla Hacı Halis Ünsal Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

İl genelindeki camilerde kılınan namazın ardından dua edilip İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterildi.

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