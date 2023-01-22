Soğuğu türkülere konu olan Erzurum'da bahardan kalma günler yaşanıyor

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ERZURUM (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Önceki yıllarda kış aylarında hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ve buzlanma nedeniyle sıklıkla kazaların meydana geldiği kentte, bu sene gündüz 10 dereceye kadar çıkan sıcaklık değerleri kaydediliyor.

"Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerine de konu olan kentte, bahardan kalma günler yaşanıyor.

Kentte güneşli havayı fırsat bilenler park, bahçe ve mesire alanlarında zaman geçirdi.

- "Böyle bir hava şimdiye kadar görülmemiş"

Karsız ve güneşli kış günleri geçirmenin şaşkınlığını yaşayan yöre halkı, çocuklarıyla piknik yaptı, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanların etrafındaki yeşil alanlarda zaman geçirdi.

66 yaşındaki Ahmet Gerez, AA muhabirine, hava sıcaklığı karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Normalde aralık-ocak ayında Erzurum'da şiddetli kış şartlarının olduğunu ifade eden Gerez, şunları aktardı:

"Böyle bir hava şimdiye kadar görülmemiş. Ama havanın böyle sıcak olması da hiç iyi değil. Aynı zamanda kuraklık da var. Bu dönemlerde kardan yeri göremezdik. Dizimizin yarısına kadar kar, çatılarda buz sarkıtları olurdu. Kardan yürüyemezdik. Soğuktan ağzımızdan buhar çıkardı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 36 dereceye kadar düşerdi. Aralık-ocak ayında buralarda böyle dışarda oturmak mümkün değildi. Böyle bir şey görülmemiş."

Gerez, güneşin altında uykusunun geldiğini anlatarak, "Evde kaloriferin yanında otursan böyle sıcağı bulamıyorsun." dedi.

- "İnşallah sonu hayır olur"

64 yaşındaki Sakıp Yazıcı, son zamanlardaki hava sıcaklıkların uzun bir süredir görülmediğine işaret ederek, "Valla böyle bir şey Erzurum'da hiç görülmemiş. Ben 60 yıldır böyle bir durum görmedim. Aslında bu durumdan memnunuz da inşallah sonu hayır olur. Ocak ayında böyle bir güneşli hava görülmemiş. Fırsatı ganimet bildik, güneşleniyoruz." diye konuştu.

Muhammet Zeki Bayrak, ocak ayındaki güneşli ve sıcak havayı değerlendirmek için arkadaşlarıyla mesire alanına piknik yapmaya geldiklerini anlattı.

Önceki yıllarda insan boyu kar yağdığını, hayatın neredeyse durma noktasına geldiğini hatırlatan Bayrak, "Araçların karlar altında gömüldüğünü görmüşüzdür ama şu anda hava çok güzel. Arkadaşlarla piknik yapmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Şehir dışından gelen Adem Çetin de güneşli havada kentin tarihi yerlerini gezdiklerini dile getirdi.





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